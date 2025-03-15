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إجراءات أمنية مشددة في سوريا ترافق احتفالات ذكرى الثورة

احتفالات الثورة السورية من الوكالة السورية سانا
التجمع للاحتفال بذكرى الثورة لأول مرة في ساحة الأمويين بدمشق وسط انتشار أمني (سانا)
15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202502:47 م (توقيت مكة)

تشهد العاصمة السورية دمشق إجراءات أمنية مشددة، خصوصا في محيط ساحة الأمويين وسط المدينة، استعدادا لتجمعات في الساحة للاحتفال بحلول الذكرى الـ14 للثورة السورية. وأول احتفال بعد التحرير وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وشهدت ساحة الأمويين تجمعات حاشدة للسوريين رافعين الأعلام.

وشارك سلاح الجو في الجيش السوري بالاحتفالات لأول مرة حيث رمت طائرات مروحية الورود على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين.

ويُتوقع خروج مظاهرات في المحافظات السورية احتفالا بذكرى الثورة السورية التي أعلنت انتصارها بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

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وتجمع عشرات المواطنين في ساحة السبع بحرات في مدينة إدلب لإحياء الذكرى الـ14 لانطلاق الثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ورفع المحتفلون العلم السوري الذي مثّل راية للثورة طيلة سنواتها ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

اعتقال

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر أمني سوري أن إدارة الأمن العام ألقت القبض في ريف طرطوس على أحد فلول النظام المخلوع الذين هاجموا حاجز دوار المحكمة في بانياس.

وأضاف المصدر أن عناصر من فلول النظام المخلوع يستقلون دراجة نارية هاجموا فجر اليوم حاجز المركز الثقافي في مدينة بانياس بقنبلتين يدويتين من دون أن تسجل إصابات في صفوف عناصر الأمن العام الموجودين على الحاجز.

وانطلقت الثورة السورية عام 2011 من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة تطالب بالحرية والكرامة ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.

وقمع نظام الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا في الداخل السوري ولجوءا في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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