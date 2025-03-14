محادثات "مثمرة" بين ترامب وبوتين ودعوات لقبول الاتفاق بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد محادثات "مثمرة" أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه مجموعة السبع روسيا إلى إعلان قبولها بمبادرة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها أوكرانيا دون شروط، وإعلان التزامها بها وتطبيقها بشكل كلي.

وأضافت المجموعة -في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجيتها في كيبيك بكندا- أن الدول الأعضاء ناقشت فرض ضغوط إضافية على روسيا إذا لم توافق على المبادرة، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة.

كما دعا البيان كلا من أوكرانيا وروسيا إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل تبادل الأسرى العسكريين والمدنيين.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على روسيا لتشمل 2400 فرد وكيان، بسبب الحرب الروسية المتواصلة على أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين إن العقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل، مشيرة إلى أن تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا ثابتٌ.

مناقشات مثمرة

وقد أكد الرئيس ترامب أنه أجرى مناقشات "مثمرة للغاية" مع بوتين، وأن هناك احتمالا كبيرا لأن تنتهي الحرب.

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وأضاف أنه يتعرض حاليا آلاف من الجنود الأوكرانيين لحصار من قبل الجيش الروسي، وأنهم في وضع حرج للغاية، مشيرا إلى أنه ألح على الرئيس الروسي إنقاذ أرواح هؤلاء الجنود، وإلا فستكون هناك "مجزرة مروعة لم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان الرئيس الأميركي قال إن موقف بوتين يبشر بالخير لكنه غير مكتمل، مؤكدا أنه بحث مع أوكرانيا مسألة الأراضي التي ستحتفظ بها روسيا.

كما قال الكرملين إن الرئيس الروسي استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف الليلة الماضية، ونقل إليه معلومات ورسائل إلى ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين يدعم موقف ترامب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه طرح أسئلة تحتاج إلى إجابات بمشاركة الجانبين.

وأضاف أن التفاؤل الحذر لواشنطن بشأن التسوية الأوكرانية مبرر بعد تصريحات بوتين.

وتعليقا على زيارة ويتكوف، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب سيحدد مسار المرحلة القادمة بعد عودة المبعوث الأميركي من موسكو، مشيرا إلى أن واشنطن لديها "تفاؤل حذر لكننا في وضع أفضل الآن" بشأن أوكرانيا.

وأكد روبيو أن المسألة الأهم من الوقت الذي ستستغرقه مفاوضات وقف إطلاق النار هي أن تكون في المسار الصحيح.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في المفاوضات، مشددا على أن الرئيس ترامب لم يعبر عن أي موقف يمنح روسيا أي حق في أراض أوكرانية.

كما قال إن ترامب كان واضحا بشأن رفع العقوبات عن روسيا ولكننا نريد تسريع هذا المسار.

شروط مختلفة

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبها إن بلاده وافقت على مقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لأنها تريد السلام، لكن بوتين يطرح شروطا مختلفة بدلا من الموافقة.

ورأى سيبها -في منشور على منصة إكس- أن أوكرانيا تسعى لإنهاء الحرب، في حين يسعى بوتين لمواصلتها. أما باقي كلامه فهو مجرد تمويه، وفق تعبيره.

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كما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم نظيره الروسي بـ"تقويض الدبلوماسية" فيما يتصل بالهدنة المقترحة في أوكرانيا والتي عبر الرئيس الروسي عن تحفظات حيالها.

وقال زيلينسكي -عبر منصة إكس- إن بوتين "يقوم بكل ما يستطيع لتقويض الدبلوماسية عبر طرح شروط بالغة الصعوبة وغير مقبولة منذ البداية، حتى قبل وقف لإطلاق النار".

وأضاف أن "بوتين لن يضع حدا لهذه الحرب من تلقائه، لكن قوة أميركا كافية لتحقيق ذلك"، داعيا واشنطن الى اتخاذ "إجراءات قوية".

مسيرات

ميدانيا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 16 مسيرة انتحارية روسية من أصل 27 هاجمت بها روسيا أوكرانيا الليلة الفائتة، مما أدى إلى أضرار في خاركيف ودونيتسك.

وأعلن عمدة خاركيف شرقي أوكرانيا إصابة 7 أشخاص في هجوم روسي بالمسيّرات على المدينة.

وأضاف أن الهجوم استهدف منشآت ومباني غير سكنية ومناطق مفتوحة.

من جهته، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بوقوع أربعة انفجارات في المدينة خلفت أضرارا بالغة وحرائق في المباني المستهدفة.

كما أعلنت الإدارة العسكرية في سومي عن بدء تنفيذ إخلاء إلزامي لثماني بلدات حدودية مع مقاطعة كورسك الروسية في ظل استمرار القصف على بلدات حدودية عدة.