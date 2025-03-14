قوات الاحتلال تقتحم مناطق بالضفة وتمنع الاعتكاف بالمسجد الأقصى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمناطق مختلفة في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمات واعتقالات، كما دخلت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الاعتكاف به.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشقاء خلال اقتحامها مدينة الخليل، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت فلسطينيا وأطلقت الرصاص الحي بكثافة. وعند مدخل مخيم العروب شمال الخليل أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه مركبات الفلسطينيين عند مدخل المخيم.

وفي مخيم نور شمس، سمع دوي انفجارين متتاليين وإطلاق نار كثيف مع استمرار عدوان الاحتلال للشهر الثاني على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين حاولوا إخماد نيران أشعلها مستوطنون بمنازل في بلدة دوما جنوب نابلس.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في حي مسجد عبد الله عزام في مخيم جنين. وأكدت مصادر للجزيرة أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم هذه المنازل بعد إجبار العائلات على النزوح قسرا خارج المخيم.

متابعة .. قوات الاحتـلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/f4jZWcdvxL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2025

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وتزامن ذلك مع استمرار العملية العسكرية لقوات الاحتلال واجتياح مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ52 على التوالي، حيث تتواصل عمليات هدم المنازل وإجبار العائلات على النزوح في جنين، إضافة إلى شن حملة اعتقالات قرب بلدة اليامون غرب جنين.

وفي بيت لحم، وتحديدا في بلدة حوسان، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال. واشتبكت قوات الاحتلال مع مقاومين في محيط بلدة عقابا شمال طوباس.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير البنية التحتية في شمال الضفة، لا سيما في مدينة طولكرم ومخيماتها.

المسجد الأقصى

وفي القدس، قالت مصادر للجزيرة إن نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ13 من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الاعتكاف فيه للجمعة الثانية في شهر رمضان الجاري.

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع توافد الأهالي لأداء صلاة الفجر pic.twitter.com/jYeDIS8CYF — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 14, 2025

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال فبراير/شباط الماضي 1475 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 230 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد نحو 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.