قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماة

أفاد مصدر أمني للجزيرة، بمقتل عدد من عناصر الأمن وإصابة آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن العام بوزارة الداخلية السورية وعناصر من فلول النظام المخلوع في منطقة رأس الشعرة في ريف حماة.

وقال المصدر إن الاشتباكات اندلعت على خلفية كمين مسلح نفذه فلول من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واستهدف مركبات للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.

وقال مراسل الجزيرة عمر حوراني إن الهجوم حدث في آخر نقطة إدارية في محافظة حماة باتجاه اللاذقية، وهو ما قد يؤشر لتورط عناصر من الفلول قادمين من اللاذقية في الهجوم.

وأوضح أن ريف حماه شهد عدة هجمات في السادس والسابع من الشهر الحالي بالتزامن مع استهدف قوات الأمن عناصر من فلول النظام السابق في اللاذقية وطرطوس.

وأشار إلى أن قوى الأمن تصدت أمس إلى هجوم استهدف حاجز الأزهري في اللاذقية، كما عثرت على مستودع للأسلحة في ريف القرداحة.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.