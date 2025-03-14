حريق بطائرة تابعة لأميركان إيرلاينز بمطار دنفر

أفادت شبكة فوكس نيوز أن حريقا اندلع على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" في مطار دنفر الدولي مساء الخميس.

وأوضحت فوكس نيوز على موقعها الإلكتروني أن الحريق اندلع بالطائرة بينما كانت متوقفة عند إحدى البوابات، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف.

وأشارت إلى أن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أُجبروا على الوقوف فوق جناحها أثناء إخلائهم، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن الخطوط الجوية الأميركية أن 6 ركاب نقلوا إلى المستشفى.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، اصطدمت طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن تسببت في مقتل جميع ركابها وعددهم 60 بالإضافة إلى 4 من أفراد الطاقم.