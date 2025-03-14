8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن وإسرائيل تقتل اثنين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن وتم إطلاق النار عليهم، مما أدى لمقتل اثنين منهم واعتقال الباقين.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن اثنين من المتسللين قتلا بعد أن أطلقت عليهم السلطات الإسرائيلية النار.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عددا من المتسللين إلى إسرائيل من الحدود الأردنية واعتقلهم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على المتسللين، مؤكدا وقوع إصابات بينهم.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادثة بدأت عندما رصد الجيش الإسرائيلي 8 أشخاص يعبرون الحدود الأردنية الإسرائيلية، وتم إرسال فرقة إلى الموقع لبحث عملية التسلل.

وزعم الجيش أن المتسللين اقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة تشكل تهديدا لهم ليرد الجنود بإطلاق النار على الفور بمجرد الشعور بالخطر "وفقا للتعليمات"، حسب ما نقلته هيئة البث.

وأضافت أن اثنين من المتسللين قتلا في إطلاق النار، بينما اعتقل الستة الباقون، ولم تسجل خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني إنها شرعت في عمل مخطط هندسي لبناء حاجز أمني على الحدود الشرقية مع الأردن عقب عمليتي معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي والبحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعلان

وشهدت العملية الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي، وشهدت الثانية إصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة وعامر قواس.