العراق يعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الاسلامية، مسؤول خصوصا عن "العمليات الخارجية".

وقال السوداني -عبر منصة إكس- إن "الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة يعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، و"كان يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا" في التنظيم المتطرف، واستهدف بعقوبات أميركية منذ صيف 2023.

وأضاف السوداني أن قوات الأمن العراقية تمكنت من قتله "بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي".

وقالت القيادة المركزية الأميركية في يوليو/تموز الماضي إن التنظيم يحاول "إعادة تشكيل نفسه بعد سنوات من تراجع قدراته".

واستندت القيادة في تقييمها إلى إعلان تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ 153 هجوما في العراق وسوريا في النصف الأول من عام 2024، وهو معدل يضع التنظيم "على الطريق إلى أكثر من مثلي عدد الهجمات" التي أعلن المسؤولية عنها العام السابق.

وفرض تنظيم الدولة الإسلامية نهجه المتشدد على الملايين في سوريا والعراق لسنوات، ويحاول الظهور مجددا في الشرق الأوسط والغرب وآسيا.

وكان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق أبو بكر البغدادي قد أعلن قيام "دولة خلافة" على ربع مساحة العراق وسوريا في عام 2014 قبل مقتله في مداهمة لقوات خاصة أميركية في شمال غرب سوريا عام 2019 مع انهيار التنظيم.