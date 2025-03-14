إدارة ترامب تخطط لإلغاء عقودها مع كبرى وكالات الأنباء العالمية

أعلنت مستشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستلغي العقود العامة مع 3 وكالات أنباء عالمية، هي وكالة الصحافة الفرنسية ورويترز وأسوشيتد برس.

وقالت كاري ليك، وهي صحفية سابقة تحولت إلى سياسية مقربة من ترامب، عبر منصة إكس، إن الولايات المتحدة يجب "ألا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار".

والشهر الماضي، أصبحت ليك مستشارة خاصة للوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي هيئة عامة أميركية تشرف على عدد من وسائل الإعلام العاملة في الخارج، بما في ذلك إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية.

وكتبت ليك أمس الخميس "لقد تدخلتُ اليوم لإلغاء عقود الوكالة الأميركية للإعلام العالمي المُكْلفة وغير الضرورية مع وكالات أنباء، بما في ذلك عقود بعشرات ملايين الدولارات مع وكالة أسوشيتد برس ورويترز ووكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها متعاقدة منذ سنوات مع وسائل إعلام تابعة للوكالة الأميركية للإعلام العالمي لتزويدها بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو.

وسبق للملياردير إيلون ماسك الذي أوكل إليه ترامب مهمة خفض الإنفاق العام، أن دعا صراحة إلى "إغلاق" كلّ من "صوت أميركا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبرا أنها مكلفة وعديمة الفائدة، وعدد مستمعيها قليل.