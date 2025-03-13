جرحى في بوينس آيرس أثناء صدامات بين الشرطة ومتظاهرين

سقط 20 جريحا على الأقل، أحدهم إصابته خطيرة، خلال صدامات عنيفة دارت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس الأربعاء، بين الشرطة ومتظاهرين نزلوا إلى الشارع للدفاع عن حقوق المتقاعدين وانضم إليهم العديد من مشجعي كرة القدم.

وتُعد هذه واحدة من أعنف الاشتباكات التي تشهدها البلاد خلال 15 شهرا من رئاسة خافيير ميلي.

وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بأنه خلال الاشتباكات ألقى المتظاهرون الحجارة ومقذوفات مختلفة على الشرطة التي ردت عليهم بإطلاق الرصاص المطاطي ومدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي البداية، جرت المسيرة الاحتجاجية بهدوء لكن في ظل توتر شديد بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين سرعان ما اندلعت مناوشات بينهم وبين مئات المتظاهرين قرب البرلمان.

وعصر أمس، تطورت المظاهرة إلى أعمال شغب مفتوحة دارت رحاها في ساحة مايو/أيار حيث مقر الرئاسة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، مشيرة إلى أن متظاهرين أضرموا النار في سيارة للشرطة ودراجة نارية.

وبحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أصيب الصحافي بابلو غريلو بجروح خطيرة أثناء التقاطه صورا في المظاهرة.