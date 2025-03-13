نتنياهو يقوم بأول زيارة لدولة أوروبية منذ صدور مذكرة اعتقاله

قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصل إلى المجر في زيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وإذا تمت الزيارة فستكون الأولى لنتنياهو إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال رسميا يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة ارتكاب جرائم على الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وقبل شهر زار نتنياهو الولايات المتحدة الأميركية ولكن لم يتوقف في أي دولة أوروبية خلال رحلته.

وقال مدير مكتب أوربان في مؤتمر صحفي "وفقا للخطط الحالية سيصل (نتنياهو) قبل عيد الفصح (يوم 20 أبريل/نيسان المقبل). بمجرد تأكيد موعد الزيارة سنعلنه بالطبع آخذين في الاعتبار العوامل الأمنية البالغة الأهمية في تلك الحالة".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الزيارة تأتي بعد دعوة وجهها أوربان لنتنياهو، على الرغم من مذكرة الاعتقال الدولية بحقه التي كانت صدرت قبل يوم واحد فقط على دعوة أوربان.

وأضافت القناة أن المجر هي إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يكرس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن على الرغم من ذلك، فإن أوربان أكد أن "بإمكان نتنياهو أن يأتي إلى المجر دون خوف من الاعتقال"، وفق المصدر نفسه.

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ومع ذلك اعتبرت القناة 12 أنه على الرغم من دعوة نتنياهو "لا توجد طريقة للوصول إلى المجر دون المرور عبر المجال الجوي للدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي، لذلك لا يزال خطر الاعتقال قائما ويحوم فوق رأس رئيس الوزراء نتنياهو".

وقالت عدة دول أوروبية إن نتنياهو سيُعتقل فور الوصول إلى أراضيها. وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجر، أعضاء أيضا في المحكمة الجنائية الدولية، بما يعني أن ذلك يتطلب تنفيذ مذكرات المحكمة في أراضيها.

وترفض إسرائيل أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن المحكمة تؤكد أن لديها صلاحية قانونية، وأن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

وكان نتنياهو يعول أن ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة وقضاتها سيجبرها على سحب مذكرة الاعتقال، وهو ما لم يحصل.