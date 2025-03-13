حماس ترحب بتراجع ترامب المفترض عن دعوات تهجير سكان غزة

رحب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم اليوم الخميس بما بدا أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.

ودعا قاسم الرئيس الأميركي إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".

وقال قاسم "في حال كانت تصريحات الرئيس الأميركي ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها، وندعو لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار".

وجاء تصريح مسؤول حماس بعدما قال ترامب أمس الأربعاء إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة"، ردا على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن.

كما أكد ترامب في الوقت ذاته أن واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في القطاع.

وكان الرئيس الأميركي يروج، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وعرض في مطلع فبراير/شباط الماضي خطته بهذا الشأن، التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين بشكل دائم وأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع مع إطلاق خطة لإعادة إعماره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".