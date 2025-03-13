الجيش اللبناني يتسلم عسكريا احتجزته إسرائيل

قال الجيش اللبناني في منشور على منصة "إكس" إنه تسلم اليوم الخميس عسكريا كانت إسرائيل قد احتجزته يوم الأحد الماضي، وأعيد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولم يحدد الجيش هوية المفرج عنه بعد أن قال الأحد الماضي إنه فقد الاتصال بأحد جنوده بعد أن أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار وهو يرتدي ملابس مدنية قرب الحدود في جنوب لبنان "ثم نقل إلى إسرائيل".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان تسلم أول أمس الثلاثاء 4 معتقلين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأحدث، ولم يتبين ما إذا كان هؤلاء عناصر في الجيش اللبناني.

وأعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن 5 لبنانيين محتجزين لديها، في حين قالت إنها "بادرة تجاه الرئيس اللبناني" العماد جوزيف عون.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق هدنة بوساطة واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنهى أكثر من عام من الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، والذي بدأ بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.