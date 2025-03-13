عاجل| عراقجي: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أميركا إلا من موقع متكافئ
13/3/2025-|آخر تحديث: 13/3/202509:13 ص (توقيت مكة)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:
- على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات.
- نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة.
- نواصل المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة.
- صبرنا ليس سلبيا ونقر بالمبادرة ولدينا إستراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.
- يجب إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة عندها يمكننا التفاوض من موقع متكافئ.
- التفاوض غير المباشر ممكن والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة.
- الأوروبيون لعبوا دور الوسيط الجيد خلال المفاوضات السابقة ويمكنهم فعل ذلك الآن.
المصدر : الجزيرة