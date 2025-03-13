عراقجي: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أميركا إلا من موقع متكافئ

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن بلاده، مشددا على أن طهران لن تدخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات.

وقال عراقجي "يجب إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة، وحينئذ يمكننا التفاوض من موقع متكافئ"، موضحا أن التفاوض غير المباشر ممكن، لكن الأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل في ظروف متكافئة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن صبر بلاده ليس سلبيا، مؤكدا أن لدى طهران إستراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.

وتابع أن الأوروبيين لعبوا دور الوسيط الجيد خلال المفاوضات السابقة، ويمكنهم فعل ذلك الآن.

وفي السياق ذاته، تحدث عراقجي عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إن هناك مقترحا لحل القضايا العالقة.

وأضاف أن إيران تواصل المفاوضات غير المباشرة، وأن قنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة.

رسالة ترامب

وكان عراقجي قال أمس الأربعاء إنه تلقی رسالة من الرئیس الأميركي دونالد ترامب أثناء لقائه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي، بحسب ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وفي أول تعليق له بعد تسلم إيران رسالة من ترامب، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أي تحرك خاطئ ضد بلاده سيعود بالضرر الأكبر على من يفعل ذلك.

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وأضاف خامنئي أن التفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات بل سيجعلها أكثر تعقيدا.

كما قال إن أي تهديد من أميركا بالعمل العسكري غير حكيم، لأن إيران تستطيع توجيه ضربة مقابلة وستفعل ذلك حتما.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أول أمس الثلاثاء أنه لن يتفاوض مع ترامب في الوقت الذي يطلق فيه الأخير التهديدات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله مخاطبا ترامب "لن أتفاوض معك تحت التهديد، افعل ما تريد".