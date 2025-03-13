طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى سكنيا في دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم قبل قليل مقرا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق.

كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهجوم على دمشق، قائلا "لن نسمح لسوريا بأن تصبح تهديدا لنا"، بحسب ما ذكرته وكالة البث الإسرائيلية.