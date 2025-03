اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل واعتقالات للمشاركين

اعتقلت الشرطة الأميركية عددا من المحتجين خلال اعتصام أُقيم داخل برج ترامب في نيويورك، اليوم الخميس، للمطالبة بالإفراج عن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا.

وأظهرت صور مباشرة عناصر الشرطة وهم يكبلون بعض المعتصمين ويقتادونهم من داخل البرج.

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" -التي نظمت الاعتصام- إنها لن تقف مكتوفة الأيدي "في حين يحاول نظام فاشي تجريم الفلسطينيين".

وأضافت "لن نتوقف أبدا عن النضال من أجل حرية فلسطين".

وردد المعتصمون هتافات "نريد العدالة"، و"أعيدوا محمود إلى بيته"، و"الحرية لفلسطين".

Hundreds of protesters in NYC led by Jewish activists with @jvplive are occupying Trump Tower in Manhattan demanding to free Mahmoud Khalil and oppose persecution for protesting against the genocide in Palestine. Despite police warning arrests protesters are continuing to sit-in. pic.twitter.com/aucqxrfpr0

— Gerard (@GerardDalbon) March 13, 2025