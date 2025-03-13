سكان غزة يخرجون جثث شهدائهم من ساحة مستشفى الشفاء

بدأت طواقم الدفاع المدني، اليوم الخميس، انتشال جثامين الشهداء الذين دفنوا مؤقتا خلال فترة الحرب في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة في القطاع، فإن كثيرا من الجثث التي اُنتشلت لا تزال مجهولة الهوية، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني ولا الأهالي من التعرف إليها حتى الآن.

وستنقل كافة الجثامين إلى المقابر الرسمية بعد استخراجها من ساحة المستشفى الأكبر بالقطاع، والذي تعرض لعمليتي اقتحام واسعتين من قوات الاحتلال أثناء الحرب.

واضطر الفلسطينيون إلى دفن عدد كبير من الشهداء في ساحة مجمع الشفاء الطبي بسبب الحصار الذي كانت قوات الاحتلال تفرضه عليهم في هذا المكان.

وتعرَّف بعض الأهالي إلى جثث ذويهم بعد استخراجها، كما قال الشريف، مشيرا إلى أن غالبية الجثامين تحللت، فضلا عن تعرض المنطقة إلى تجريف من الاحتلال.

وحسب مراسل الجزيرة، ستُحول ساحة المجمع إلى مستشفى ميداني لعلاج سكان القطاع، الذين يعانون نقصا حادا في الخدمة الطبية بسبب تدمير الاحتلال غالبية المستشفيات.