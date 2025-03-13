بوتين يشترط لقبول هدنة أوكرانيا ويوطد تحالفه مع بيلاروسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لقبول المقترح الأميركي للهدنة في أوكرانيا، لكنه قال إن هناك أسئلة عديدة بحاجة لإجابات، كما أعلن في بيان مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنهما قد يتخذان إجراءات للرد على تحركات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع الرئيس البيلاروسي في موسكو اليوم الخميس، قال بوتين "نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا شريطة أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد"، وأن يقدم حلولا "لجذور النزاع".

ووصف الرئيس الروسي فكرة الهدنة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 30 يوما بأنها جيدة، لكنه أكد أن هناك "أسئلة جدية" بشأنها وتفاصيل دقيقة تحتاج إلى دراسة.

أسئلة بوتين

ورأى أن هذه الهدنة تخدم أوكرانيا في الظروف الحالية، متسائلا "لماذا يحتاجون وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما؟ للتعبئة أم لإمداد أوكرانيا بالأسلحة؟".

وتابع "من سيراقب وقف إطلاق النار؟ خط الجبهة يمتد لمسافة ألفي كيلومتر".

وقال بوتين إن على روسيا أن تبحث مع الولايات المتحدة المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، و"ربما مع الرئيس ترامب".

وأشار إلى أنه قد يحتاج إلى إجراء اتصال هاتفي مع ترامب، معربا عن شكره للرئيس الأميركي لاهتمامه بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

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تحذير للناتو

في الوقت نفسه، وصفت روسيا وبيلاروسيا -في بيان مشترك- تحركات حلف الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية بأنها "عدائية ومزعزعة للاستقرار ومحفوفة بمخاطر الصراع النووي".

وأكد البلدان استعدادهما "لاتخاذ إجراءات عسكرية ودبلوماسية ردا على تحركات الناتو".

من جانبه، أكد رئيس بيلاروسيا أن موقف بلاده يتسق مع روسيا في كل ما يخص القضية الأوكرانية، ورأى أن البلدين "في ساحة مقاومة من أجل إيجاد نظام عالمي عادل".

وقال لوكاشينكو إنه اتفق مع روسيا على "حقوق متساوية بما يسمح لمواطني البلدين بالترشح والانتخاب في أي منهما".

بدوره، أعلن بوتين أن البلدين سيواصلان العمل بشكل مشترك لبناء دولة اتحادية وتعميق التكامل بينهما، مشيرا إلى أنهما بحثا تشكيل مجال دفاعي مشترك.

كما أعلن الرئيس الروسي دعمه لضم بيلاروسيا إلى عضوية مجموعة بريكس.