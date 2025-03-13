الشرع يوقع إعلانا دستوريا يرسم شكل الحكم بالمرحلة الانتقالية

سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا اليوم الخميس مسودة الإعلان للمرحلة الانتقالية إلى الرئيس أحمد الشرع الذي وقع عليها.

وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.

وتركت المسودة أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

كما يتولى بموجبها مجلس الشعب السلطة التشريعية، ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

ونصت على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، ونصت أيضا على الفصل بين السلطات وعلى العدالة الانتقالية، كما أكدت حماية حقوق كل السوريين وحرياتهم.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمه من اللجنة المكلفة بصياغته، وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري.

وقال الشرع عقب التوقيع على المسودة في قصر الشعب الجمهوري بدمشق "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

حرية من دون تقييد

من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء يتسم بالحرية من دون تقييد، مؤكدة التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

إعلان

وقال المتحدث باسم اللجنة عبد الحميد العواك، في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، "لأن مبدأ الفصل بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات".

وأضاف أن الإعلان الدستوري نص على "مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"كفل" للمرأة السورية "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وقال العواك "اخترنا نظاما سياسيا رئاسيا يعتمد الفصل التام بين السلطات"، وأشار إلى أن الإعلان وضع في الاعتبار الظروف العادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووفقا للمتحدث باسم اللجنة، فقد مُنح رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. كما أشار إلى أن لمجلس الشعب الجديد الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.

وأوضح العواك أنه بعد توقيع الرئيس على الإعلان الدستوري سيتم تحويله للنشر والاعتماد.

وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.