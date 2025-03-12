نتنياهو يفقد أعصابه ويصرخ في وجه القضاة أثناء محاكمته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء الجلسة الـ17 لمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن نتنياهو طرق على المنصة في المحكمة، وقال، إن لديه الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسه.

وأضافت، أن نتنياهو فقدَ أعصابه في المحكمة وصرخ في وجه القضاة وقال "لقد جعلوا حياتي بائسة".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقيه هدايا ثمينة، مقابل تقديمه مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، إضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قدّم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن نتنياهو نفى جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها جزء من "حملة سياسية تهدف إلى إطاحته".

ومع استمرار المحاكمة، تظل هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يترقب الجميع نتائجها التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل نتنياهو السياسي.