مقتل 4 سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 مواطنين سوريين وإصابة آخر في هجوم صاروخي روسي استهدف ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال أوليكسي كوليبا، نائب وزير إعادة الإعمار الأوكراني، إن الضحايا كانوا على متن سفينة ترفع علم باربادوس أثناء تحميلها القمح المتوجه إلى الجزائر، مؤكدا أن روسيا تستهدف البنية التحتية الغذائية لأوكرانيا.

ويأتي الهجوم ضمن تكثيف الضربات الروسية على الموانئ الأوكرانية التي تعد جزءا رئيسيا من جهود كييف لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وتتهم أوكرانيا موسكو بمحاولة إضعاف الاقتصاد الأوكراني من خلال استهداف مراكز التصدير الرئيسية.

إسقاط مسيرات

ووفقا للجيش الأوكراني، أطلقت روسيا 133 طائرة مسيّرة و3 صواريخ خلال الليل، في حين تمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط 98 منها، بينما لم تصل 20 مسيّرة أخرى إلى أهدافها بسبب التشويش الإلكتروني.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وكورسك وكالوغا، وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

كذلك شنت روسيا هجوما صاروخيا على مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا وإصابة شخصين آخرين، بحسب حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرجي ليساك.

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ويستمر التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، حيث تستهدف القوات الروسية مواقع أوكرانية حيوية، بينما تحاول أوكرانيا الرد عبر هجمات بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية.