انتهكت طائرات مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الأجواء اللبنانية في بيروت والضاحية الجنوبية ومدينة الهرمل، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة في مناطق حدودية بمحافظة النبطية.

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، شهدت العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية تحليقا مكثفا لطائرات إسرائيلية مسيّرة على علوّ منخفض منذ الصباح. كما رُصدَت طائرات استطلاع إسرائيلية فوق مدينة الهرمل بمحافظة بعلبك-الهرمل.

وفي الجنوب، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بأسلحة رشاشة في تلة حمامص بقضاء مرجعيون، مما يزيد من التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تأتي هذه الانتهاكات بعد يوم واحد من تسليم إسرائيل 4 معتقلين لبنانيين كانوا محتجزين لديها منذ الحرب الأخيرة، مع توقع تسليم معتقل خامس اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/كانون الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا وإصابة 285، وفق بيانات رسمية لبنانية.

نتنياهو يعلن مفاوضات جديدة مع لبنان

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -مساء الثلاثاء- بدء مفاوضات مع بيروت بتشكيل 3 مجموعات عمل مشتركة مع لبنان وفرنسا والولايات المتحدة.

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وستناقش هذه المجموعات:

ترسيم الحدود البرية.

المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة.

ملف الأسرى اللبنانيين.

ورغم الاتفاق على انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب بحلول 18 فبراير/شباط 2025، إلا أن تل أبيب نفذت انسحابا جزئيا فقط، وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

كما كشف رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل بدأت في إقامة شريط حدودي بعمق كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، مما يزيد من تعقيد المشهد الحدودي.

وتدعي إسرائيل، أن استمرار وجودها العسكري في التلال اللبنانية يعود إلى فشل الجيش اللبناني في القيام بواجباته لتأمين "الخط الأزرق"، وعدم قدرته على ضبط الأمن في الجنوب.