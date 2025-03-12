أخبار|رمضان 2025|فلسطين

أبو أنس يصنع فرحة رمضان لأطفاله رغم قسوة ظروف غزة

مدة الفيديو 03 دقيقة 33 ثانية 03:33
12/3/2025

في شهر رمضان المبارك، الذي يعكس معاني الصبر والأمل، يروي أبو أنس كشكو من حي الزيتون بمدينة غزة قصته هو وعائلته بعد رحلة طويلة من النزوح بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكانت العودة إلى المنزل في حي الزيتون حلما طال انتظاره، رغم الظروف التي لا تزال تعيشها العائلة.

أبو أنس كشكو عاش وعائلته ظروفا مأساوية تحت وطأة النزوح خلال الحرب الإسرائيلية (الجزيرة)

وقد فرضت الحرب على العائلة المكونة من 8 أفراد قسوة الواقع، حيث قضوا شهورا في ظروف مأساوية تحت وطأة النزوح، بعيدا عن الأمان والاستقرار.

ويقول أبو أنس: "إني وعائلتي عشنا في خيمة صغيرة، وظروفنا كانت صعبة جدا".

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وعندما هدأت الحرب قررت العائلة العودة، وكانت المفاجأة السارة بأن المنزل لم يتعرض لأضرار تذكر.

ويروي أبو أنس مشاعرهم عند الدخول إلى البيت، وكيف امتلأت عيون الجميع بالفرح، وسجدوا شكرا لله على نعمة العودة والأمان.

بنات أبو أنس في منزلهم بحي الزيتون (الجزيرة)

وبالرغم من سلامة منزلهم، فإن الحياة لا تزال صعبة في ظل الحصار والظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها سكان غزة.

أبو أنس وأطفاله في منزله بحي الزيتون (الجزيرة)

ويحاول الأب جاهدا تعويض أطفاله عن معاناة فترة النزوح. وفي الشهر الفضيل، قرر أبو أنس تحضير أجواء رمضانية خاصة لعائلته، فصنع فوانيس باستخدام علب المساعدات الغذائية التي حصلوا عليها.

أبو أنس يصنع فوانيس رمضان من علب المساعدات الغذائية ليفرح أطفاله (الجزيرة)

ومن خلالها رسم الأب ابتسامة على وجوه أطفاله، وأظهر كيف يمكن للأمل أن يتجدد حتى في الأوقات الصعبة.

النشاط الذي شارك الأب أبناءه فيه أضفى جوا من السعادة للأطفال في شهر رمضان (الجزيرة)

وتعتبر هذه القصة مثالا حيا على قوة الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات، وأن اللحظات السعيدة يمكن أن تُخلق من أبسط الأشياء، مثل فانوس رمضاني مصنوع من علبة مساعدات غذائية.

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المصدر : الجزيرة

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