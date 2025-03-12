وزير الخارجية الأميركي: لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريح صحفي، بأيرلندا، إنه لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.

وأضاف روبيو أن الرد الروسي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير معلوم، وأنه سيجري التواصل مع الروس لمعرفة مدى استعدادهم للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها حريصون على أن تكون أوكرانيا آمنة على المدى الطويل، وأن ذلك لن يتحقق دون وجود رادع.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن اتفاق المعادن من شأنه أن يؤَمّن لأوكرانيا الأمن والتنمية، لكنه لن يشكل ضمانة أمنية.

وفيما يلي أبرز تصريحاته:

لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.

في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل.

لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا.

لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع.

حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل.

سنتواصل مع الروس لنعلم مدى استعدادهم للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.

سنبلغ روسيا أن أوكرانيا مستعدة لوقف كل العمليات في الميدان.

علينا أن ننتظر رد روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

رد الفعل الروسي غير معلوم.

محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا.

إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق فيها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض.

كل العقوبات التي ورثتها الإدارة الأميركية الحالية لا تزال سارية.

الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة.