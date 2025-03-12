وزير الخارجية الأميركي: لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا
12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202503:09 م (توقيت مكة)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريح صحفي في أيرلندا، إنه لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.
وفيما يلي أبرز تصريحاته:
- لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.
- في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل.
- لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا.
- لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع.
- حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل.
- سنتواصل مع الروس لنعلم مدى استعدادهم للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.
- سنبلغ روسيا أن أوكرانيا مستعدة لوقف كل العمليات في الميدان.
- علينا أن ننتظر رد روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
- رد الفعل الروسي غير معلوم.
- محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا.
- إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق فيها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض.
- كل العقوبات التي ورثتها الإدارة الأميركية الحالية لا تزال سارية.
- الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة.
المصدر : الجزيرة