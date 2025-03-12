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وزير الخارجية الأميركي: لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا

ماركو روبيو مغادرا جدة عقب اجتماع مع الأوكرانيين (الفرنسية)
12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202503:09 م (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريح صحفي في أيرلندا، إنه لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.

وفيما يلي أبرز تصريحاته:

  • لا حل عسكريا للصراع في أوكرانيا.
  • في نهاية المطاف يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على ردع أي هجوم في المستقبل.
  • لتحقيق السلام في أوكرانيا سيتعين على الأوروبيين اتخاذ قرارات بشأن العقوبات على روسيا.
  • لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون وجود ردع.
  • حريصون على وضع تكون فيه أوكرانيا آمنة على المدى الطويل.
  • سنتواصل مع الروس لنعلم مدى استعدادهم للتوصل إلى سلام في أوكرانيا.
  • سنبلغ روسيا أن أوكرانيا مستعدة لوقف كل العمليات في الميدان.
  • علينا أن ننتظر رد روسيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
  • رد الفعل الروسي غير معلوم.
  • محادثاتنا مع الأوكرانيين ركزت على شكل العملية التفاوضية لاحقا.
  • إذا وافق الروس على الهدنة سنبحث عن جهة يثق فيها الطرفان لمراقبة الوضع على الأرض.
  • كل العقوبات التي ورثتها الإدارة الأميركية الحالية لا تزال سارية.
  • الروس أبلغونا في آخر مرة تحدثنا معهم أنهم مستعدون لوقف الحرب في ظل ظروف مناسبة.
المصدر : الجزيرة

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