رويترز: 100 من وجهاء دروز سوريا قد يزورون الجولان المحتل

قالت وكالة رويترز إن سوريين من الطائفة الدرزية يتوقعون أن يقوم نحو 100 من وجهاء الطائفة بزيارة إلى الجولان المحتل يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن يلتقي هذا الوفد بالشيخ موفق طريف الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، وشخصيات أخرى من الطائفة، وأن يزوروا مقاما دينيا.

وقالت رويترز إن الزيارة المتوقعة هي "أحدث مؤشر على دعم إسرائيل للدروز منذ وقف إطلاق النار في لبنان، والإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تصدر بعد تأكيدا بشأن الزيارة.

وتحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية منذ 1967، ووسّعت سيطرتها لاحقا باحتلال المنطقة العازلة وتدمير معدات وذخائر للجيش السوري بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد عبر مئات الغارات الجوية.

وفي الآونة الأخيرة، قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إسرائيل تسعى إلى إقناع دروز سوريا برفض الحكومة الجديدة في دمشق والمطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فدرالي، وإنها تخطط لإنفاق أكثر من مليار دولار لتحقيق هذه الغاية.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر للجزيرة أمس الثلاثاء عن توصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء لدمج كامل المحافظة -التي تقطنها أغلبية درزية- ضمن مؤسسات الدولة.

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وجاء ذلك بعد إعلان الرئاسة السورية يوم الاثنين توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.