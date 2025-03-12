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عاجل | ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة

12/3/2025-|آخر تحديث: 12/3/202509:00 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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