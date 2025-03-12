خامنئي: لم تصلنا رسالة ترامب وغير مستعدين للتفاوض معه

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لم تصله بعد رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد أن طهران غير مستعدة للتفاوض معه، ويأتي ذلك بعد إعلان وكالة أنباء فارس الإيرانية أن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات سلم رسالة لوزير الخارجية الإيراني من ترامب يدعو فيها طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق نووي.

وكان ترامب قال قبل أيام إنه بعث برسالة للمرشد الإيراني تقترح إجراء محادثات بشأن اتفاق نووي، مهددا في الوقت ذاته باستخام الخيار العسكري في حال لم يتم إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".

ورد على ذلك أكد خامنئي اليوم أنه لم يستلم رسالة ترامب بعد، وقال عندما يقول الرئيس الأميركي إنه مستعد للتفاوض معنا فهذا مجرد خداع للرأي العام، مشددا بأن طهران لن تُجبر على التفاوضل "بمطالبات مبالغ فيها" وتهديدات.

وقال إن "أميركا تُهدد بالعمل العسكري وهذا غير حكيم لأن إيران تستطيع توجيه ضربة مقابلة وستفعل ذلك حتما".

رفض التبعية

واعتبر المرشد الإيراني أن إيران "هي الدولة الوحيدة التي رفضت التبعية لطغاة العالم بشكل قاطع"، وقال إن "طغاة العالم يظهرون حقيقة الغرب ويطالبون الدول بالتبعية لهم وتقديم مصالحهم على مصالح شعوبها".

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وفي وقت سابق أمس نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت التهديد، قائلا لنظيره الأميركي "افعل ما تريد".

وقال بزشكيان بشأن دعوة ترامب "يقول نأمركم بفعل هذا وعدم فعل ذلك، وإلا فسوف أسبب مشاكل. إذا كنت تهدد، فلن آتي (إلى المفاوضات). اذهب وافعل ما تشاء".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن قرقاش اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، وظهر قرقاش وهو يلتقي بعراقجي في لقطات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، في حين لم يتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى تفاصيل اللقاء.

يذكر أن ترامب انسحب في 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتخلي عن التزاماتها النووية بعد عام.

وتنفي طهران رغبتها في صنع سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت الشهر الماضي إن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من درجة 90% تقريبا اللازمة لصنع أسلحة.

وقال عراقجي إن إيران ستجري قريبا جولة خامسة من المحادثات مع القوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأكد عقد اجتماع في بكين يوم الجمعة مع دولتين مشاركتين أيضا هما روسيا والصين.