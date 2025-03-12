رويترز: البنتاغون يضع خططا لانسحاب محتمل من سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأت إعداد خطط لانسحاب محتمل من سوريا في حال صدور أمر بذلك.

وأفاد مسؤول في البنتاغون بأن قائد القيادة الوسطى الأميركية لعب دورا في دفع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق.

وتوقع مصدر دبلوماسي، أن يخفف الاتفاق مع دمشق الضغط العسكري التركي على قوات سوريا الديمقراطية.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول في البنتاغون أن قوات سوريا الديمقراطية لن تتمكن من الاحتفاظ بأراضيها إذا تعرضت لضغوط من تركيا ودمشق.

وقال مسؤول حكومي سوري إن الرئاسة ستعمل على حل القضايا المعلقة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا.

والشهر الماضي، نقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن الإدارة الأميركية تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أبدوا في الآونة الأخيرة اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل.

وتعتبر الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية حليفا رئيسيا في محاربة تنظيم الدولة، بينما تعتبرها تركيا تهديدا لأمنها القومي.

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يُذكر أن ترامب حاول سحب جميع القوات من سوريا عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، مما دفع وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس إلى الاستقالة.