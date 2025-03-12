ترامب يتعهد بترحيل محمود خليل ومؤيدي حماس من أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين ترحيل جميع مؤيدي حماس ومنهم الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي يثير الشغب في الجامعات ولا يحب الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب "يجب علينا ترحيل هذا الرجل (محمود خليل)، فقد سمعت تصريحاته وكانت سيئة للغاية، وقد شاهدت أشرطة لما يفعله أمثال هذا في جامعتنا، ونستطيع ترحيل من تبقى منهم. كولومبيا كانت جامعة جيدة في الماضي. لكنها الآن تغيرت بسبب القيادة السيئة وهذا ما حدث".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتسامح مطلقا مع طلاب أجانب ينحازون إلى جهات وصفتها "بالإسلامية الإرهابية".

وأضافت ليفيت في مقابلة مع فوكس نيوز أن اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل ليس سوى بداية لاعتقالات أخرى قادمة.

احتجاجات الجامعات

ويعد خليل أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية التي تشهدها جامعة كولومبيا منذ العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، وقد أوقفته شرطة الهجرة الفدرالية الأميركية في نهاية الأسبوع.

واعتقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن خليل احتجز نتيجة لأوامر الرئيس ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.

وقد خرجت مظاهرة طلابية في ميدان واشنطن سكوير بارك بمدينة نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب محمود خليل، ودعا المتظاهرون جميع الجامعات الأميركية بقطع علاقتها المالية مع إسرائيل، وطالبوا بإبعاد سلطات الهجرة والجمارك عن الحرم الجامعي وحماية الطلاب.

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وشهدت جامعات أميركية -بينها جامعة كولومبيا- احتجاجات طلابية على الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المسبوق في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.