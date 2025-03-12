أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن اقتحمت، اليوم الأربعاء، قطارا خطفه مسلحون انفصاليون من إقليم بلوشستان واحتجزوا فيه رهائن، في مواجهة استمرت يوما كاملا وانتهت بمقتل جميع المسلحين وعددهم 33، كما قتل 21 رهينة.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف شودري إن قوات الأمن نجحت في تطهير القطار من جميع الجناة، وفق تعبيره.

وتابع: "حررنا اليوم عددا كبيرا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال… العملية الأخيرة نفذت بعناية فائقة".

وأضاف المتحدث أنه لم يقتل أي مدنيين خلال العملية، لكنه أوضح أن 21 رهينة قتلوا قبل بدء العملية، مشيرا إلى أن 440 شخصا كانوا على متن القطار.

واتهم مسؤولون باكستانيون "جيش تحرير بلوشستان" بالوقوف وراء الهجوم، وهو يوصف بأنه أكبر فصيل بين الفصائل المسلحة التي تقاتل الحكومة الباكستانية في إقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان وإيران.

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وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن المسلحين فجروا أمس الثلاثاء خطا للسكة الحديد، وأطلقوا صواريخ على قطار "جعفر إكسبرس" حين كان في رحلته من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا.

ومساء اليوم الأربعاء، وقبل إعلان الجيش الباكستاني انتهاء المواجهة، قال جيش تحرير بلوشستان إنه قتل 50 شخصا.

ويطالب جيش تحرير بلوشستان باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي قومية البلوش إدارته، كما يشدد على إطلاق سراح معتقلين سياسيين وناشطين ومفقودين من البلوش يقول إن الجيش الباكستاني خطفهم.