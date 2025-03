أعلن الجيش الباكستاني أن قوات الأمن اقتحمت، اليوم الأربعاء، قطارا خطفه مسلحون انفصاليون من إقليم بلوشستان واحتجزوا فيه رهائن، في مواجهة استمرت يوما كاملا وانتهت بمقتل جميع المسلحين وعددهم 33، كما قتل 21 رهينة.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف شودري إن قوات الأمن نجحت في تطهير القطار من جميع الجناة، وفق تعبيره.

وتابع: "حررنا اليوم عددا كبيرا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال… العملية الأخيرة نفذت بعناية فائقة".

وأضاف المتحدث أنه لم يقتل أي مدنيين خلال العملية، لكنه أوضح أن 21 رهينة قتلوا قبل بدء العملية، مشيرا إلى أن 440 شخصا كانوا على متن القطار.

واتهم مسؤولون باكستانيون "جيش تحرير بلوشستان" بالوقوف وراء الهجوم، وهو يوصف بأنه أكبر فصيل بين الفصائل المسلحة التي تقاتل الحكومة الباكستانية في إقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان وإيران.

