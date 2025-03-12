الاحتلال يفجر منزلا بقلقيلية ويعتقل 30 فلسطينيا من الضفة

فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء منزلا فلسطينيا في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووسّع عدوانه في بلدات بجنين، كما اعتقل 30 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام نفذها بمناطق مختلفة في الضفة.

وقال شهود عيان إن قوات من الجيش الإسرائيلي مكونة من مركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات شوهدت تقتحم قلقيلية.

وأضافوا أن القوات اقتحمت منزل الشهيد علي خليل، وأخلت المباني المجاورة له، ثم فجرت المنزل -وهو مكون من 3 طبقات- مرتين مما أدى إلى تدمير غالبية مرافقه.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه المتواصل في مخيمات شمالي الضفة، واقتحم بلدتي قباطية وعرابة جنوبي جنين.

وقال شهود عيان إن الجيش اقتحم قباطية برفقة جرافات مجنزرة، وشرع بتجريف شوارع ومرافق، وحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية، واقتحم منازل عدة واعتقل فلسطينيين.

وأفادت منصات فلسطينية بسماع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبي جنين، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المخيم لليوم الـ51.

ووثقت منصات فلسطينية مشاهد تظهر آثار تدمير الآليات الإسرائيلية للبنية التحتية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية.

وفي عرابة، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وحوّلهم لتحقيق في أحد مرافق البلدة، بعد أن حوّله لثكنة عسكرية.

لحظة تفجير الاحتلال لمنزل الشهيد علي خليل في مدينة قلقيلية فجر اليوم. pic.twitter.com/7cIvYIHgQS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2025

اعتقالات

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيا -بينهم أسرى سابقون- خلال اقتحامات نفذها بمناطق مختلفة في الضفة الغربية.

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⁣⁣وقال البيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، طالت أكثر من 100 فلسطيني أفرج عنهم لاحقا.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الشبان خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/9xfRJokdLr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 12, 2025

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شنت اعتقالات بحق فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في ضاحيتي ذنّابة وشويكة في طولكرم شمالي الضفة الغربية، وذلك مع استمرار العدوان على المخيم للشهر الثاني.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا في شمالي الضفة، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية، إضافة إلى هدم وتفجير مئات المنازل، وإجبار نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح قسرا.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد أكثر من 934 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.