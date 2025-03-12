إسرائيل تضع "بنك أهداف" بالضفة ومسيرة للمستوطنين بالقدس

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي وضع "بنك أهداف" لقصفها بحجة منع تكرار سيناريو هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في الضفة الغربية، بينما واصلت قواته عدوانها على المخيمات والاعتقالات الجماعية.

وأضافت الصحيفة أن سلاح الجو والفرق العسكرية بالضفة شاركت في تحديد هذه الأهداف لقصفها حال وقوع هجمات على مستوطنات بالضفة.

وتابعت أن بنك الأهداف أعد من أجل استهداف طرق المواصلات والدعم اللوجستي للفلسطينيين عند تعرض المستوطنات للهجوم.

وبحسب السيناريو، ستقوم المروحيات والطائرات الإسرائيلية بمهاجمة طرق الوصول والدعم لمنع ما أسمته الصحيفة باحتمال "الغزو الشامل" من قبل فلسطينيي الضفة لكدن أو بلدات داخل الخط الأخضر.

وأشارت يسرائيل هيوم إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ بعيد هجوم السابع من أكتوبر منظومة دفاعية كاملة في المستوطنات بهدف التصدي لأي محاولات فلسطينية من الضفة الغربية للقيام بعمليات مشابهة لعملية طوفان الأقصى.

كما قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجيش بدأ تطبيق خطة يعتبر فيها كل مستوطنة من مستوطنات الضفة الغربية حصنا.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في 21 يناير/كانون الثاني من جنين عدوانا على مخيمات شمالي الضفة أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 70 فلسطينيا وتهجير أكثر من 40 ألفا، فضلا عن إحداث دمار واسع في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.

تعزيزات واعتقالات

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت اليوم الأربعاء بتعزيزات إضافية إلى الثكنات العسكرية التي أقامتها في طولكرم شمالي الضفة.

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كما أفادت مصادر للجزيرة باستمرار اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين وسط اقتحامات للمنازل وتحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وقطعت التيار الكهربائي عن أحياء عدة في بلدة عرابة، وواصلت تجريف الشوارع، وسط حملة اعتقالات.

وفي شمالي الضفة أيضا، قالت مصادر للجزيرة إن مواجهات وقعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة برقة غرب نابلس، وشملت الاقتحامات أيضا بلدتي روجيب وسالم شرق المدينة.

وفي منطقة نابلس أيضا، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الاستيطاني قرب قرية زواتا.

🌐 تغطية صحفية |لحظة تفجير الاحتلال لمنزل عائلة الشهيد علي خليل في مدينة قلقيلية فجر اليوم. pic.twitter.com/o5ePQDpvad — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 12, 2025

وفي مدينة قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد علي خليل الذي تتهمه بتنفيذ عملية أدت لمقتل مستوطن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 30 منزلا بالضفة الغربية لمنفذي عمليات في انتظار الهدم.

وفي منطقة بيت لحم جنوبي الضفة، اندلعت مواجهات أخرى إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم دهيشة. وفي الخليل، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الظاهرية.

وعقب عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، وقد أسفرت عن استشهاد أكثر من 930 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 15 ألفا، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

موسيقى صاخبة ومسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس، استعدادًا لـ"عيد المساخر" العبري pic.twitter.com/WHDwvgTtfx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2025

مسيرة المستوطنين

على صعيد آخر، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت اليوم الأربعاء شارع الواد المؤدي الى المسجد الأقصى في القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين بمناسبة عيد "المساخر" اليهودي.

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وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال منعت المقدسيين من الدخول إلى البلدة القديمة من باب الساهرة بسبب مسيرة استفزازية للمستوطنين.

من جهة أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية تشريع البؤرة الاستيطانية "أدوريم" جنوب مدينة الخليل.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه بعد مرور 8 سنوات على وضع حجر الأساس لإنشاء مستوطنة أدوريم، شرّعت الحكومة الإسرائيلية البؤرة على أن يتم الاعتراف بها رسميا نهاية العام الجاري.

وفي الإطار نفسه، وضعت قوات الاحتلال لافتات إعلان مصادرة للأراضي الزراعية والجبال بين قرى وبلدات عانين واليامون والعرقة والسيلة الحارثية غرب جنين.

وحددت قوات الاحتلال للافتات إخلاء الأرض 45 يوما من تاريخ اليوم، وبعدها ستضع سلطات الاحتلال يدها على المكان بالقوة العسكرية.