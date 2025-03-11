4 شهداء في جنين واعتقالات جماعية في قلقيلية

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، في حين اعتقل عشرات وتعرض بعضهم للتنكيل في مناطق أخرى بالضفة الغربية.

وقالت هيئة الشؤون المدنية إن فلسطينيا آخر استشهد بالرصاص في جنين مما رفع عدد الشهداء إلى 4 منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 3 منهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت قبيل ذلك إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين.

وأضافت الوزارة أن سيدة تدعى فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عاما) استشهدت أيضا صباح اليوم جراء عدوان الاحتلال على جنين، دون تحديد سبب استشهادها.

ووفقا لمصادر فلسطينية، فإن أحد الشابين الشهيدين هو إسماعيل أمجد أبو غالي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 3 مسلحين في جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في جنين إلى 35 منذ بدء العملية العسكرية في جنين ومخيمها قبل 50 يوما.

الاحتلال يتعمد التنكيل بجثماني شهيدين اغتالهما صباح اليوم في جنين وصادرهما دون معرفة هويتهما بعد. pic.twitter.com/YQttpUcQfh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2025

وقالت المصادر الفلسطينية إن قوات الاحتلال نكّلت بجثماني الشهيدين أثناء اقتحامها لعدة ساعات الحي الشرقي في المدينة.

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من جهته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول إلى عدد من المصابين في الحي الشرقي.

وأضاف الهلال الأحمر أن من بين الجرحى شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال الحي بمنطقة الرقبة بالحي نفسه.

تغطية صحفية| قوات الاحتلال تنكل بالشبان وتجبرهم على التعري خلال اعتقالهم في بلدة عزون شرق قلقيلية pic.twitter.com/zNeaYwzmNs — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) March 11, 2025

اعتقالات وتنكيل

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اقتحامات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية دهمت المنازل في جبل الصالحين بمخيم نور شمس بطولكرم وأجبرت عددا من العائلات على إخلاء المنازل.

ومنذ أسابيع تتعرض مخيمات جنين وطولكرم وطوباس شمالي الضفة لهجمات إسرائيلية أسفرت عن تهجير عشرات الآلاف من السكان، فضلا عن استشهاد عشرات آخرين.

وفجر اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، ونشرت أعدادا كبيرة من قوات المشاة في أحيائها، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية عند مداخل البلدة، ومنعت التنقل والحركة، واعتقلت عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا لشبان معتقلين قالت إنهم أجبروا على نزع ملابسهم.

كذلك أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين اثنين برضوض وكسور خلال العملية قبل انسحابها لاحقا من البلدة.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوة إسرائيلية قرية برقة شمال غربي نابلس.

وفي تطورات ميدانية أخرى، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيمي الدهيشة والفوار في بيت لحم، كما اقتحمت مخيم الجلزون قرب البيرة واعتقلت شابا.

وفي شمال الخليل، نكّل جنود إسرائيليون بفلسطيني بعد إيقاف مركبته في مدينة حلحول واعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه لوقت طويل قبل الإفراج عنه.

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وفي الخليل نفسها، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس محمد جمال النتشة وأسرى محررين خلال اقتحامها المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحم 126 مستوطنا و25 طالبا يهوديا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وفقا لمصادر فلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية نصبت حاجزا على مدخل بلدة عناتا بالقدس المحتلة، تسبب بأزمة سير خانقة.

مستوطنون يحرقون عددًا من السيارات في قرية أم صفا غرب رام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/VNYoWEAwi8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 11, 2025

اعتداءات المستوطنين

على صعيد آخر، أفادت مصادر للجزيرة بمهاجمة مستوطنين في وقت متأخر من مساء أمس منازل فلسطينية في خربة هريبة النبي بمسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

كما تسلل مستوطنون فجر اليوم إلى الجزء الغربي من قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله واقتحم المستوطنون مرآبا للسيارات وأضرموا النار داخله مما تسبب في احتراق عدد من المركبات.

في السياق، أفادت مصادر محلية بإصابة راعيين جراء اعتداء المستوطنين عليهما قرب سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

وعقب عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 930 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف آخرين واعتقال ما يقرب من 15 ألفا.