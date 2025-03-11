ولي عهد السعودية يبحث مع روبيو الأوضاع في اليمن وسوريا وغزة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المستجدات الإقليمية والدولية خلال اجتماع في جدة فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات الثنائية.. وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاء كان فرصة للحديث عن سبل تعزيز المصالح المشتركة والعمل لمعالجة الصراعات في المنطقة.

وأوضحت أن الطرفين ناقشا إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأشارت إلى أن روبيو "جدد التزام واشنطن الراسخ بأن أي حل للوضع في غزة يجب ألا يتضمن دورا لحماس".

وأوضحت الوزارة أن روبيو بحث مع ولي العهد السعودي سبل دعم حكومة مستقرة في سوريا.

وقالت إن الطرفين ناقشا ملف اليمن وتهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية وما يشكله من تهديد للتجارة العالمية.

ووصل روبيو إلى السعودية أمس الاثنين قبل يوم من محادثات في جدة بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ضمن الجهود للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.