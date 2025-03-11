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وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 337 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

11/3/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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