قطر ترحب باتفاق دمج قوات "قسد" في الجيش السوري

أعلنت دولة قطر -الاثنين- ترحيبها بالاتفاق القاضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية "ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

واعتبرت قطر أن هذه خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة السلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي أعلنا -الاثنين- عن توقيع اتفاق ينص على انضواء القوة الكردية تحت مظلة جيش الدولة وحصول الأكراد على حق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية.

وفي وقت لاحق، أكد عبدي التزامه بـ"بناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة".

وأضاف "نعمل معا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار".

واعتبر أن الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار.