عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنقدم إحاطة أسبوعية وسننشر ما يمكن نشره من خلاصات

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: منفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنفحص مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تحقيقاتنا تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: ملتزمون بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: سنعلن قريبا عن آليات للتواصل مع اللجنة

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عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: نؤكد على استقلاليتنا والتزامنا بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: تم تكليفنا بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات

عاجل | لجنة تقصي الحقائق السورية: الرئيس السوري أصدر قرارا بتشكيل اللجنة من 5 قضاة

التفاصيل بعد قليل..