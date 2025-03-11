مقتل لبناني بغارة إسرائيلية على صيدا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن اليوم الثلاثاء، بغارة إسرائيلية في قضاء صيدا جنوبي البلاد، في وقت نقلت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف عضو كبير بوحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني أدت إلى استشهاد مواطن"، دون ذكر تفاصيل عنه.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله، وهو ما لم يعلق عليه الحزب على الفور.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت في وقت سابق اليوم، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان، فيما تحدث شهود عيان عن إصابة شخص جراء الغارة.

⚡️ غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا جنوب #لبنان و معلومات أولية عن وجود إصابات. pic.twitter.com/QrcRg1oMlX — Step News Agency – وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) March 11, 2025

ويأتي الاستهداف في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت مناوشات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، تحولت لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4115 قتيلا ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

إعلان

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، أسفرت عن 86 قتيلا و285 جريحا على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.