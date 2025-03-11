عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مواطن اليوم الثلاثاء، بغارة إسرائيلية في قضاء صيدا جنوب البلاد، في وقت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف عضو كبير بوحدة الدفاع الجوي لحزب الله.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق دير الزهراني أدت إلى استشهاد مواطن"، دون ذكر تفاصيل عنه.