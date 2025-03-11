مسلحون يحتجزون 450 رهينة من ركاب قطار في باكستان

احتجز مسلحون ينتمون لـ"جيش تحرير بلوشستان" في جنوب غرب باكستان 450 رهينة من ركاب قطار اليوم الثلاثاء ما أدى إلى إصابة سائق القطار وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون بهيئة السكك الحديدية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد كاشف وهو مسؤول كبير بهيئة السكك الحديدية في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أن "هناك أكثر من 450 راكبًا على متن القطار يتم احتجازهم كرهائن من قبل مسلحين".

وأشار مسؤولو السكك الحديدية إلى أن القطار كان في طريقه من كويتا إلى بيشاور عاصمة إقليم خيبر بخاتون خوا عندما تعرض لإطلاق النار.

وقد أعلن جيش تحرير بلوشستان، -وهي جماعة انفصالية مسلحة-، في بيان مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه احتجز رهائن من القطار، بينهم أفراد من قوات الأمن.