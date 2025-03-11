صحف عالمية: قرار إسرائيل العسكري معقد وتحرير الأسرى بالحرب غير واقعي

تناولت صحف ومواقع عالمية التحديات العسكرية والسياسية التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع أزمة الأسرى بقطاع غزة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن إسرائيل تواجه قرارا عسكريا معقدا وعالي المخاطر، حيث تحاول الموازنة بين الرغبة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحاجة إلى تحرير الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ملزمة بالتحرك على الجبهتين مع مراعاة الموقف الأميركي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها البرنامج النووي الإيراني، والذي يعتقد خبير أمني إسرائيلي أن إسرائيل لن تتمكن من التعامل معه عسكريا في ظل الجهود الدبلوماسية الأميركية الجارية.

من جهتها، قالت افتتاحية صحيفة هآرتس إن أي سيناريو يتحدث عن تحرير الأسرى عبر استئناف الحرب بعيد عن الواقع، محذرة من أن التباهي بهذا الشأن يحمل تداعيات خطيرة ويعرض حياة الأسرى للخطر.

كما نبهت الصحيفة إلى أن التسويق لتنصيب رئيس أركان الجيش الجديد يأتي في إطار انتقال من موقف دفاعي إلى هجومي، ودعت الجمهور الإسرائيلي إلى إدراك أن دعم الحرب يعني دعم التضحية بالأسرى.

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وفي وول ستريت جورنال، تم تسليط الضوء على تصريحات آدم بولر، المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى، الذي أشار إلى أن للولايات المتحدة مصالح منفصلة عن إسرائيل.

وتسببت هذه التصريحات في إحباط العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يرون أن محادثات بولر المباشرة مع حركة حماس تسهم في إضعاف الموقف التفاوضي لإسرائيل.

خطة الإعمار العربية

وفي أوروبا، رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن الخطة العربية المقترحة لإعادة إعمار غزة تستند إلى تقييم واقعي للوضع في القطاع.

ودعت الصحيفة إلى التمسك بالخطة والبناء عليها لإعطاء أمل لفلسطينيي غزة، معتبرة أن مضمون الخطة قابل للتحسين وفقًا للحاجة.

كما علقت على رفض إسرائيل للمقترح العربي بمجرد طرحه، واصفة الأمر بأنه "مؤسف" خاصة في ظل عدم تقديم إسرائيل لأي بديل حتى الآن.

على صعيد آخر، تناولت صحيفة معاريف الإسرائيلية تطورا مفاجئا في سوريا، حيث تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويتضمن الاتفاق التزاما بمحاربة بقايا نظام بشار الأسد، مع توقعات بأن تغير هذه الخطوة موازين القوى في سوريا، مما يعني بداية مرحلة جديدة في الصراع السوري.

وفي سياق الصراع الروسي الأوكراني، تناول موقع بريت بارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رفع حظر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.

ولفت الموقع إلى أن ترامب ربما أعطى إشارة إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالثقة في عودة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا إلى مسارها الصحيح، خاصة في ظل تفاؤله إزاء الاجتماعات المقررة في السعودية.