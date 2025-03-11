ريمونتادا سياسية.. سوريون يحتفلون بالاتفاق بين دمشق و"قسد"

شهدت المدن والساحات السورية احتفالات واسعة بعد إعلان الرئاسة السورية توقيع اتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/SCSgFkN9YK — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 10, 2025

وقال مظلوم عبدي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على توقيع الاتفاق "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سويا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا إلى العدالة والاستقرار. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين، ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. ونعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها، وتضمن حسن الجوار".

في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار. pic.twitter.com/zUeUgnRzaC — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) March 10, 2025

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ومع إعلان توقيع الاتفاق عمت الاحتفالات في مدن المنطقة الشرقية مثل دير الزور والحسكة والرقة، حيث خرجت الجماهير بشكل واسع تعبيرا عن فرحتها.

احتفالات كبيرة في الحسكة فرحاً باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

صبرتم ونلتم pic.twitter.com/xKqTzmoPRE — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 10, 2025

ولم تقتصر الاحتفالات على تلك المنطقة، بل شملت مختلف المدن السورية الأخرى، فقد أظهرت مقاطع فيديو احتفال أهالي حي الأشرفية في حلب، الذي يضم غالبية كردية، بهذا الاتفاق.

أفراح حي الأشرفية #حلب ذو الأغلبية الكردية بعد حدوث الاتفاق بين قسد و الدولة السورية pic.twitter.com/hCbbvphbOQ — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 11, 2025

كما شهدت مدن دمشق، حمص، حماة، طرطوس، واللاذقية أجواء احتفالية تعكس حالة من التفاؤل والوحدة.

وانعكست هذه الاحتفالات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر السوريون عن سعادتهم بوصف هذه اللحظة بـ"التاريخية".

عودًا حميدًا لأهلنا في الجزيرة وعموم مدن وبلدات شمال شرق بلدنا سوريا، الحسكة والرقة ودير الزور.. الحمد لله الذي حقن دماءكم ويسّر لمّ شملنا..

يوم للسلام والوحدة بإذن الله، أسأل الله أن يتمم بخير💚 — أحمد حذيفة Ahmad Houthaifa (@AhmadTalk) March 10, 2025

وكتب مدونون أن هذه الاحتفالات التي عمت كافة أرجاء سوريا تعكس رغبة السوريين الحقيقية في إنهاء الحرب والجنوح نحو السلام والخلاص من سنوات طويلة مليئة بالدماء والانقسام.

ويرى محللون أن هذا الاتفاق يعد ضربة قوية لمحاولات تقسيم سوريا، مشيرين إلى أنه يمثل بداية جديدة بالغة الأهمية نحو وحدة البلاد.

وكتب هؤلاء أن "سوريا واحدة وستبقى كذلك، وهذا الاتفاق يعزز هذا الواقع بشكل كبير".

اتفاق تاريخي..

أتحدّث عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، (قائد "قسد").

الأكراد مثل الغالبية الساحقة من السوريين عانوا ظلم النظام البائد، وهذا الاتفاق ينسف أحلام الراغبين في تقسيم سوريا.

هو بداية دون شك، لكنها بداية بالغة الأهمية.

سوريا واحدة، وستبقى، بإذن الله. pic.twitter.com/oUPw1iKO9h — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 10, 2025

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كما أضاف بعضهم أن الاتفاق السوري الذي تم توقيعه بين الرئاسة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية يعتبر صفعة قوية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وأكدوا: "سوريا العربية الموحدة تصعد بقوة رغم كل المؤامرات الداخلية والخارجية".

كما أعرب الدكتور علي القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن ترحيبه بالاتفاق عبر تدوينة، قال فيها: "أؤكد أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي أملنا جميعا. لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة. هذه بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار.

أؤكد أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي أملنا جميعًا.

لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.

فهذه بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة… pic.twitter.com/wXwkdEzN54 — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) March 10, 2025

وعلق العديد من الناشطين والمدونين على الاتفاق بوصفه "ريمونتادا سياسية" قلبت كل الموازين، مشيرين إلى أن الخطوة التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع كانت بمثابة "ضربة معلم" أخرجته من مأزق معقد، ووضعت البلاد على مسار جديد.