3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة

أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء في قصف مسيرات إسرائيلية فلسطينيين شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 3 شهداء.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على تجمع فلسطينيين شمال شرق مخيم البريج للاجئين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال مسعفون إن طواقم الإسعاف نقلت جثمان فلسطيني إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة.

وتزامن ذلك مع حوادث إطلاق نار من قِبل الآليات والزوارق الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال أنه أغار على مسلحين كانوا يزرعون متفجرات في غزة، في أحدث هجوم من هذا النوع في ظل سريان الهدنة الحالية.

وأوضح الجيش، في بيان، أن قواته الجوية استهدفت 3 مسلحين يعملون بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة النصيرات وهم يحاولون زرع أجهزة متفجرة في الأرض، متحدثا عن "رصد إصابات".

حصيلة العدوان

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 9 شهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 5 سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية، و4 تم انتشال جثثهم من تحت أنقاض المباني المدمرة.

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وحسب الوزارة، ارتفع عدد الشهداء منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 48 ألفا و467، فيما بلغ عدد المصابين 111 ألفا و913.