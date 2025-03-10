موقع إسرائيلي: اجتماع متوتر بين الوزير ديرمر ومسؤول مصري

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عقد "اجتماعا متوترا" مع مسؤول مصري رفيع في القدس الشهر الماضي، بحثا خلاله نقل سكان غزة إلى سيناء.

ووفقا لما نقله الموقع، فقد سعى المسؤول المصري إلى "نقل موقف بلاده الحازم" بشأن هذه القضية.

وأعرب المسؤول المصري عن قلق القاهرة العميق إزاء دعوات السياسيين الإسرائيليين لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، وأكد أن بلاده ترى أي محاولة من هذا القبيل "تهديدا وجوديا".

تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: ديرمر عقد اجتماعا متوترا مع مسؤول مصري رفيع الشهر الماضي نقل فيه الأخير موقف بلاده الحازم من نقل سكان #غزة إلى سيناء#حرب_غزة pic.twitter.com/elHbWKPjfp — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 9, 2025

من جانبه، رد ديرمر بأن الشعب المصري "ليس معارضا استقبال سكان غزة بقدر معارضة الحكومة المصرية".

وذكر الموقع أن إجابة الوزير الإسرائيلي أثارت قلق المسؤولين المصريين، فضلا عن رفضهم القاطع لها، وهو ما دفعهم إلى السعي لترتيب اجتماع له مع بعض كبار المسؤولين المصريين في القاهرة، لتوضيح موقف مصر الرافض بشدة إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء.

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وأشار الموقع إلى أن مصر كانت تأمل في عقد الاجتماع أوائل الشهر الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي بعد.