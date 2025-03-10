عراقجي: لن نتفاوض تحت الضغط وبرنامجنا النووي كان وسيبقى سلميا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تتفاوض "تحت الضغط والتهديد"، وأكد أن برنامج إيران النووي "كان وسيبقى سلميا".

وضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، أنهت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق الذي يتيح له استيراد الكهرباء من إيران، وقالت الخارجية الأميركية إن القرار اتُخذ لضمان "عدم السماح لإيران بأي درجة من الانفراج الاقتصادي أو المالي".

وجاء القرار بعد يومين على إعلان ترامب أنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي لحضه على إجراء محادثات جديدة بشأن البرنامج النووي، وحذر ترامب من أن إيران قد تعرض نفسها لعمل عسكري محتمل في حال عدم تجاوبها، ما دفع خامنئي إلى الرد برفض "غطرسة" القوى الأجنبية.

وقال عراقجي إن "التفاوض يختلف عن التنمر وفرض الإملاءات"، وأكد أن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد، وأشار في منشور على منصة "إكس" إلى أنه في الماضي "قوبل احترام واشنطن لطهران بالمثل وقوبل تهديدها بالتهديد وكل فعل له رد فعل".

وأكد عراقجي أن برنامج إيران النووي "كان وسيبقى سلميا لذا لا وجود لما يسمى إمكانية عسكرته"، وأشار إلى عقد مشاورات مع الترويكا الأوروبية وروسيا والصين "بشكل منفصل وعلى قدم المساواة"، وذلك بهدف "استكشاف طرق بناء الثقة والشفافية بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات".

من جانبها، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة استعداد طهران لمناقشة قضايا معينة، لكنها استبعدت أي محادثات تستهدف إنهاء برنامجها النووي. وقالت البعثة في بيان أمس الأحد "إذا كان الهدف من التفاوض تبديد المخاوف بشأن احتمال عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك قابل للنقاش، لكن إذا كان الهدف القضاء على البرنامج النووي الإيراني السلمي لتحقيق ما فشل فيه (باراك) أوباما، فإن مفاوضات كهذه لن تعقد إطلاقا".

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وكان الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى في عام 2015، قد وعد بتخفيف العقوبات عن إيران في مقابل كبح برنامجها النووي.

وحافظت طهران على التزاماتها بموجب الاتفاق بعد انسحاب ترامب منه خلال فترته الأولى، قبل أن تبدأ لاحقا بالتراجع عنها. ويقدّر مسؤولون أميركيون أن إيران قد تحتاج الآن إلى بضعة أسابيع فقط لصنع قنبلة نووية، إذا أرادت ذلك.