قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري في درعا

قصفت طائرات إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مستودعات أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة درعا الجنوبية.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على الفوج 89 في جباب بريف درعا، كما استهدفت غارات أخرى مستودعات سلاح في اللواء 12 قرب مدينة إزرع بريف المحافظة.

بدورها، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن طائرات إسرائيلية قصفت منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري شمال درعا.

ولم يصدر عن الجيش السوري بيان رسمي حول الغارات الإسرائيلية أو الأضرار المادية أو البشرية الناجمة عنها.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية في عدة مناطق بسوريا.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة توغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا.

واستغلت إسرائيل انهيار نظام الأسد، واحتلت المنطقة العازلة وتوسعت خارجها، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.