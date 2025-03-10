روسيا: استعادة العلاقات مع واشنطن طريق "صعب ووعر"

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة طويلة وشاقة، لكنها تعتقد أن هناك إرادة سياسية لدى الجانبين للمضي قدما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وواشنطن لم تباشرا بعد العمل للتغلب على المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية بينهما.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين "نحن في المرحلة الأولية من الطريق لاستعادة علاقاتنا الثنائية. الطريق أمامنا طويل ووعر للغاية، لكن على الأقل عبّر الرئيسان عن إرادة سياسية في هذا الاتجاه".

وأثارت تحركات سريعة نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعي لتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسي أكد أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأميركي "تبعث على الأمل"، في ظل استئناف محادثات بين الجانبين، يتعلق بعضها بـ"إنهاء" الحرب في أوكرانيا.

وأجرى ترامب محادثة هاتفية الشهر الماضي مع نظيره الرئيس الروسي، في خطوة أولية نحو استئناف العلاقات الطبيعية، وإلغاء العقوبات المشددة التي فرضت على موسكو في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وقبل أيام أعلنت موسكو تعيين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لدى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اجتماع روسي أميركي لمناقشة عودة عمل سفارتي البلدين.

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وجاء ذلك بعد سنوات من "طرد" كل من البلدين لدبلوماسيي الدولة الأخرى، وموازاة مع موافقة واشنطن مؤخرا على تعيين سفير روسي جديد.