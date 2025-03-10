الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل بجنين ويجبر سكانها على النزوح

دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية واقتحم بلدة اليامون شمال غرب جنين، في الوقت الذي داهم فيه منازل بأطراف مخيم جنين وأمهل سكانها للنزوح قسرا.

فقد قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة اليامون، وداهمت منازل عدة واعتقلت فلسطينيين.

ونشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مشاهد قالت إنها لاقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون.

في الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في حي الغبس على أطراف مخيم جنين، وطردت السكان قسرا نحو مدينة جنين.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها، لليوم الـ49 على التوالي، وقد دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية وآليات هدم إلى المنطقة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بتدمير وحرق وهدم مئات المنازل والمنشآت، ونزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم والأحياء المجاورة له.

وفي سياق التصعيد، قالت مصادر فلسطينية إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في قرية "فرعون" جنوب طولكرم قرب الجدار العازل، بحجة البناء دون ترخيص.

اقتحامات بالخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا جنوب الخليل وبلدة "إذنا" غربها. وأُصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع اقتحام الجيش مدينة دورا.

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وفي مدينة الخليل وبلدة "بيت أمر"، جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا، جميعهم أسرى محررون.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية المدينة، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة "أبو كتيلا"، وسط الخليل، ومخيم العروب شمالها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.