هجمات متبادلة بالمسيرات وروسيا تعلن التقدم في كورسك

قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن روسيا أطلقت 176 طائرة مسيرة في هجوم جديد خلال الليل، بينما قالت موسكو إنها استعادت السيطرة على 3 بلدات أخرى في كورسك.

وذكر الجيش في بيان عبر تليغرام إنه أسقط 130 طائرة مسيرة، بينما لم تصل 42 مسيرة أخرى إلى أهدافها بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن روسيا شنت أكثر من 2100 هجوم جوي على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وذكر زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 1200 قنبلة جوية موجهة، ونحو 870 طائرة مسيرة، وأكثر من 80 صاروخا من طرازات مختلفة.

تقدم روسي

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية واصلت تقدمها في منطقة كورسك اليوم الاثنين في إطار عملية تطويق كبيرة تهدف إلى إجبار آلاف الجنود الأوكرانيين على الفرار أو الاستسلام في غرب روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان على تليغرام أن القوات الروسية تسيطر الآن على مالايا لوخنيا وتشركاسكوي بوريشنوي وكوسيتسا.

وجاء في البيان "تواصل القوات المسلحة الروسية هزيمة مجموعات من الجيش الأوكراني على أراضي منطقة كورسك".

في المقابل، قالت السلطات العسكرية الأوكرانية إن الجيش الروسي حاول استعادة السيطرة على بلدة سودجا التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك غرب روسيا عن طريق إرسال جنود عبر خط أنابيب للغاز.

صد وتضارب

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت سابق إن فريق استطلاع جوي "اكتشف في الوقت المناسب" القوات الروسية وصدها باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة.

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يأتي ذلك بينما تكافح فرق الإطفاء حريقا كبيرا في مستودع في نوفوكويبيشيفسك بمنطقة سامارا الروسية.

وقالت وزارة الطوارئ "لا توجد إصابات" مستندة إلى تفاصيل أولية، في حين ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن حريقا اندلع في مستودع.

ونقلت عن حاكم المنطقة قوله إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف مؤسسات في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن موسكو وكييف تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.